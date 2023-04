Indice Cosa serve perilCosa serve perildi un minore Quando scade ilCosa serve perilPer poterilbisogna, ...Lui ha procurato per lei unfalso per consentirle di espatriare ma quando la donna ... Ècinema di testimonianza esponendosi in prima persona ponendosi dietro e davanti alla macchina da ...... con conseguente concessione diAl quarto incontro, si fece portatore di un messaggio ... Riina, che voleva "la guerra perla pace", era raggiante: le stragi pagavano. Ecco: questi ...

Fare il passaporto è ancora un’impresa Il Post

Il governo aveva promesso di ridurre le attese, ma i primi appuntamenti continuano a essere disponibili soltanto dopo molti mesi ...“L’Italia mi ha istruita, mi ha curata quando ne avevo bisogno e mi ha dato tanto amore nei giorni più bui. Ora sono arrivata a un passo dalla laurea, però sono ancora straniera”. È la storia di Iman ...