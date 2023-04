Fabrizio Corona vuota il sacco | “Massimo Giletti? Non è mai piaciuto”

(Di domenica 30 aprile 2023)racconta tutta la verità su: ecco perché il loro rapporto lavorativo si è bruscamente interrotto. Dopo anni, il re dei paparazzi ha finalmente rotto il silenzio su una questione molto personale. Ha trovato il coraggio di spiegare cosa è andato storto nella carriera di. I due, infatti, hanno interrotto all’improvviso il loro rapporto lavorativo e moltissime persone si sono chieste cosa sia successo, quali sono le dinamiche che hanno portato a tale decisione. Finalmentespiega per filo e per segno l’accaduto: ecco cosa ha detto attraverso il suo profilo Instagram.: cosa è accaduto fra ...

fa outing a un calciatore del Bayern Monaco: lo scoop viaggia sul canale ufficiale Telegram del personaggio ...FLOPNessuno che sia sano di mente cadrà mai nel trappolone infido di applicare aquel teorema di polarizzazione tutto italiano per cui o si sta con lui o contro di ...Tocco finale, per conferire un particolare aroma, come ha suggerito il sommelierAbis, sulla pizza è stata nebulizzata l'acquavite alle ghiande realizzata a Nuchis - Tempio. Ladi ...

Fabrizio Corona fa outing ad un calciatore famoso: "Eccolo con il fidanzato" Biccy

Guai in vista per la celebre coppia, che sarebbe sull’orlo del divorzio, almeno secondo le indiscrezioni di Fabrizio Corona. Dopo l’episodio accaduto al Festival di Sanremo sembra che la crisi coniuga ...Il calciatore francese è sposato e ha due due figli, ma come dimostrano le foto pubblicate da Corona, avrebbe passato alcuni momenti in compagnia di un suo compagno, allo stesso tavolo di Cristina ...