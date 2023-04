F1 | Vanzini avverte la Ferrari | “Da vedere se la Red Bull si potrà andare a prendere” – VIDEO

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) Tanto lavoro da fare. Laha ottenuto quello che cercava: un miglioramento a Baku. La Rossa era uscita piuttosto scottata dai primi tre round del Mondiale 2023 di F1, senza mai salire sul podio. In Azerbaijan è stato un grande Charles Leclerc a trascinare il Cavallino Rampante sul podio, giungendo secondo nella Sprint Race e terzo nel GP, in un weekend molto particolare nel quale ci sono state due sessioni di qualifiche e in entrambi i casi c’è stata la pole del monegasco. La scuderia di Maranello non ha portato novità per questo fine-settimana, ma si è semplicemente concentrata sul massimizzare il bilanciamento di base del pacchetto, adattando alle caratteristiche della pista azera. Per quanto messo in mostra da Leclerc, c’è stato un passo in avanti, ma la differenza rispetto alle Redè ancora molta. Lo dimostrano le vittorie di Sergio ...