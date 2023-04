(Di domenica 30 aprile 2023) "haper noi. Abbiamo superato in fretta Charles (Leclerc, ndr) e abbiamo messo pressione su Max (Verstappen, ndr)". Sergionon nasconde la sua soddisfazione per aver ...

Si aggrappa alla cattiva sorte Max Verstappen che comunque ha chiuso al secondo posto a Baku "Ho avuto sfortuna con la Safety Car, poi ho spinto per cercare di stare vicino a Checo (, ndr) e per ...'È stato bello vincere con queste sessioni complicate, c'era un sacco di pressione su di noi, sia piloti che meccanici e ingegneri, - ha esclamatoa Sky Sport - Venirne fuori con il massimo dei ...Due giri dopo, il primo giro con DRS abilitato,ha superato Leclerc sul rettilineo principale ... d'altra parte, non è sembrato impressionato dalla reazione di Verstappen ed è statodi ...

F1: Perez felice 'oggi ha funzionato tutto bene per noi' Tiscali

"Oggi ha funzionato tutto bene per noi. Abbiamo superato in fretta Charles (Leclerc, ndr) e abbiamo messo pressione su Max (Verstappen, ndr)". (ANSA) ...La Sprint di F1 del GP di Baku l'ha vinta Perez, davanti a Leclerc e Verstappen L a Sprint del GP dell’ Azerbaijan è stata vinta da Perez, davanti alla Ferrari del poleman della mattinata Charles Lecl ...