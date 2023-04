F1 | la Ferrari di Sainz chiude quinta nel Gp dell' Azerbaijan

...la. Il futuro, almeno quello prossimo, non potrà che essere uguale a questo presente da comprimario a ridosso delle Red Bull. Tuttavia, ci mette cuore e grinta. Non poco. APPASSIONATO...A quel punto prima Verstappen,poi Perez superano lasul lungo rettilineo. L'olandese è il ...perde il 4° posto a vantaggio di Alonso. Hamilton sesto.Carlos) 5: vorrei ma non posso per tutto il fine settimana, più lento ere geologiche del suo compagno di squadra, non ha digerito Baku tanto da addormentarsi nella ripartenza facendosi ...

Il ferrarista non riesce ad approfittare della pole ed è costretto a cedere il passo alle due Red Bull. A salire sul gradino più alto del podio è Sergio Perez, che doppia la vittoria nella sprint race ...E sono due. Dopo essersi messo in fila tutta la concorrenza nel Gp d’Arabia Saudita, Sergio Perez mette il suo autografo anche sulla prova di Baku in ...