F1 Gran Premio di Baku | la Red Bull ha fatto bottino pieno

Ordine d'arrivo deldi Spagna a Jerez, classe MotoGp: 1. Francesco Bagnaia (Ducati) 2. Brad Binder (KTM) 3. Jack Miller (KTM) 4. Jorge Martin (Ducati) 5. Aleix Espargarò (Aprilia) 6. Luca Marini (Ducati) 7. ...... Perez ha approfittato della Safety Car causata da Nyck De Vries per conquistare la testa della gara , poi mantenuta con autorevolezza fino alla fine deltenendo a debita distanza il ...... ma deve ancora progredire per arrivare al livello della Red Bull, e lo dimostra la facilità con la quale Max Verstappen e Sergio Perez lo hanno superato nelle fasi iniziali deldi ...

MotoGP Gp Jerez KTM - Dani Pedrosa ha chiuso il Gran Premio di Spagna, quarta tappa del Motomondiale 2023, in settima posizione. Il pilota di Sabadell, in pista come Wild card per KTM, dopo aver chius ...Francesco Bagnaia vince il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023 e torna in vetta alla classifica generale, sfruttando anche la caduta di Marco Bezzecchi. Sul tracciat ...