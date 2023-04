F1 | Gp Azerbaijan Verstappen ' 2° posto buon risultato | bene nel passo'

Sergio Perez vince il Gran Premio d'. Il pilota messicano della RedBull ha dominato nettamente la gara davanti al compagno di scuderia, l'attuale campione del mondo Max. Terzo gradino del podio, primo per la ...Doppietta Red Bull nel Gran Premio di Formula 1 dell'. Sergio Perez vince la gara sul circuito cittadino di Baku precedendo il compagno e campione del mondo Max. Sul terzo gradino del podio Charles Leclerc con la Ferrari, buon ...Guarda anche GPGP, le immagini più belle della gara di Baku La gara era con Max A caldo Perez ha raccontato: "Oggi ha funzionato tutto alla perfezione per noi, abbiamo passato ...

Non il migliore dei fine settimana, quello di Baku, per l'olandese: "Ho avuto un po' di sfortuna con la safety car - ha detto a fine gara -, dopo ho spinto provando a prenderlo e per stare nella zona ...Ordine d'Arrivo Gran Premio di Azerbaijan di Formula 1: è ancora doppietta Red Bull, sul circuito di Baku va a vincere Sergio Perez davanti al compagno di ...