F1 GP Azerbaigian Baku 2023 | Vasseur | “La strada è quella giusta Leclerc ama la Ferrari”

(Di domenica 30 aprile 2023) “Abbiamo fatto un passo avanti in termini di prestazioni, con due pole position e il podio di oggi. Dopo Melbourne sapevamo che il passo era migliorato, con gli aggiornamenti di Miami spero che la squadra migliori ancora”. Queste le parole del team principal della, Frederic, intervenuto ai microfoni di Sky sport nel post gara del Gran Premio dell’Azerbaijan, conclusosi con il terzo e il quinto posto rispettivamente ottenuti da Charlese Carlos Sainz. “In termini operativi sono molto soddisfatto del lavoro fatto, siamo sulla. Red Bull? Loro non gestiscono mai la gara, hanno sempre spinto al massimo anche dopo gli stint – ha affermato-. La condizione delle loro gomme si è avvicinata adelle nostre verso la fine ...

Charles Leclerc parte dalla prima posizione a, ma chiude terzo: ecco i sorpassi ai suoi danni di Perez e ...Sarà interessante valutare eventuali conferme per la Ferrari su un tracciato comunque diverso da quello diche rappresenta veramente un unicum all'interno del calendario. Il weekend sarà ...

Formula 1, GP Baku: Perez vince in Azerbaijan, Verstappen 2°, Leclerc 3° Sky Sport

GP Azerbaijan - Sesta posizione per Lewis Hamilton nel Gran Premio dell'Azerbaijan. Il sette volte campione del mondo non è riuscito ad avere la meglio di un Sainz in difficoltà per tutto il weekend, ...A Baku il messicano ha gestito anche sull'altra Red Bull di Max Verstappen, mentre per la Ferrari di Charles Leclerc è arrivato un terzo posto. Quinto Sainz.