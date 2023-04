F1 | Carlos Sainz il peggiore di giornata | il ferrarista in affanno totale E il sorpasso subito da Alonso…

(Di domenica 30 aprile 2023) Il titolo di peggior pilota dispetta a. Lo spagnolo della Ferrari è stata la nota dolente della Rossa a Baku. La scuderia di Maranello era in cerca del primo podio stagionale in quest’annata, iniziata tra dubbi e perplessità. Il tracciato cittadino azero ha posto fine al digiuno grazie a uno Charles Leclerc particolarmente ispirato, nel fine-settimana delle novità. Due sessioni di qualifiche, una Sprint Race e un GP il menù e il monegasco ha concluso con due pole-position, un secondo e un terzo posto. Riscontri che possono regalare un sorriso, anche se l’idea è che la Red Bull faccia sempre un altro sport, in fatto di gestione degli pneumatici. La seconda SF-23 però è mancata clamorosamente all’appello.a Baku ci ha capito decisamente poco fin dalla prima e unica sessione di prove libere. ...

Quarto posto per l'Aston Martin di Fernando Alonso e quinta l'altra rossa di, seguita dalla Mercedes di Lewis Hamilton, l'Aston Martin di Lance Stroll e l'altra Mercedes di George ...Quinto alla bandiera a scacchi invece. Ferrari, le prime impressioni di Vasseur . Ferrari, il lavoro da fare per Vasseur . Ferrari, la gara dei piloti secondo Vasseur . Ferrari, le ...Quarto posto per l'Aston Martin di Fernando Alonso, solo quinta l'altra Ferrari di, seguita dalla Mercedes di Lewis Hamilton. A punti anche Stroll (Aston Martin), Russell (Mercedes), ...

Alonso accusa Sainz: “Mi ha spinto contro il muro”. E il pilota Ferrari... Tuttosport

Weekend molto negativo e deludente a livello di performance in quel di Baku per Carlos Sainz, che ha comunque limitato i danni chiudendo in quinta posizione il Gran Premio dell’Azerbaijan 2023, valevo ...Sergio Perez vince il Gran Premio d’Azerbaigian. Il pilota messicano della Red Bull ha dominato nettamente la gara davanti al compagno di scuderia, l’attuale campione del mondo Max Verstappen. Terzo g ...