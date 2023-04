F1 Baku | Perez batte Verstappen | la Red Bull vola | Leclerc ottimo 3°

La lunga attesa del popolo della Rossa dovrà ancora continuare. Neanche il circuito di, uno dei più adatti alle caratteristiche della SF - 23, è stato in grado di consegnare alla ...ma Sergio...... al 25esimo podio in carriera, che era riuscito a tenere tutti dietro in partenza davanti alle Red Bull di Verstappen eper podi cedere il passo ad entrambi dopo pochi giri. All'11 giro De ...vedi anche F1, Gpvince la gara sprint davanti a Leclerc e Verstappen FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Chi era Dietrich Mateschitz, il fondatore della Red Bull.

GP di Baku, la diretta: Perez domina il weekend in Azerbaijan, primo podio 2023 per la Ferrari con Leclerc ilmessaggero.it

Weekend da incorniciare per Sergio Perez. Il messicano, dopo aver conquistato la vittoria nella Sprint Race disputata nel pomeriggio di ieri, si è ripetuto quest'oggi in gara. Una grande prestazione p ..."Oggi ha funzionato tutto bene per noi. Abbiamo superato in fretta Charles (Leclerc, ndr) e abbiamo messo pressione su Max (Verstappen, ndr)". (ANSA) ...