Evviva il governo Meloni che lavora anche il Primo maggio mentre la sinistra manifesta

(Di domenica 30 aprile 2023) Grazie! Il messaggio è sibillino: ill'Italia festeggia il lavoro con il lavoro! Chapeau! Non tutti ovviamente suderanno lunedì, ma ilsì. La penisola, che eccelle in macchiette e debito pubblico, manda finalmente urbi et orbi un messaggio di serietà: zitti, testa bassa e olio di gomito.e sindacati si sperticheranno in piroette e marcette, dibattiti sui diritti deitori e tavole rotonde sui redditi dei poltroni, la destra. “L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro” ed ecco i tanto vituperati afascisti applicare alla lettera l'articolo 1 della Costituzione antifascista (non è più appropriato ed elegante definirla liberale?) e marameo fannulloni! Badi bene il lettore che, causa ...

Questo sarà il gruzzolo a disposizione delper fare tutto quello che ha promesso: taglio ...Non essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza assoluta - ha continuato trai cori e gli...... manda un messaggio chiaro e netto alMeloni per dire no a un progetto che spacca il Paese ed esaspera le diseguaglianze territoriali'. ARTICOLO PRECEDENTE: in radio Gianni Morandi ft. ...... ilnon rischia di cadere, e sembra che non sia riuscito a raccogliere i voti necessari ... il Consiglio Comunale approva mozione per dire 'No' ad autonomia differenziata 28 Aprile Musica:...

Evviva il governo Meloni che lavora anche il Primo maggio Liberoquotidiano.it

È “Evviva!” il nuovo singolo di Gianni Morandi feat. Lorenzo Jovanotti, in rotazione radiofonica da oggi, e scritto proprio da ...