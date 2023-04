Evade dai domiciliari | trovato in viale Dohrn a Napoli

(Di domenica 30 aprile 2023)dai, la Polizia lo trova inper un controllo: lo hanno identificato e arrestatodai. Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando svolgevano un servizio di controllo del territorio. Hanno controllato un uomo inidentificandolo per L.P., un 49enne di. Hanno così accertato che l’uomo si era allontanato dal proprio domicilio, dove è sottoposto alla detenzione domiciliare per reti contro il patrimonio. I poliziotti lo hanno così arrestato per evasione. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

domiciliari. Protagonista un 37enne che ieri sera, verso le 21,30, è stato sorpreso in via AidoneCarabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca. L'uomo era fuori dalla sua ...A seguito di controlli specifici effettuatipoliziotti del Commissariato di P. S. "Brancaccio" è risultato che un arrestato domiciliare palermitano che avrebbe dovuto trovarsi nel proprio ...Il governo Meloni sembra però puntare ad altro,decreti rapidi ai tentativi di confermare le ... ai pensionati e alle pensionate come bancomat per pagare le spese anche al posto di chile ...

Evade dai domiciliari, arrestato dai carabinieri Agenzia ANSA

Evade dai domiciliari. Protagonista un 37enne che ieri sera, verso le 21,30, è stato sorpreso in via Aidone dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca. L’uomo era fuori dalla sua abitazio ...Nei guai è finita ieri sera, 28 aprile, una donna di 40 anni con numerosi precedenti penali alle spalle. Dopo essere evasa dal domicilio a Padova per due sere di fila ha anche picchiato un agente ...