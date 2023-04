Esplorando le librerie di Roma | libreria Cesaretti al Collegio Romano

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 aprile 2023) Mentre guido, in un sabato mattinano di quelli con un sole traditore (più tardi pioverà infatti), e mi avventuro verso il centro storico di, penso all’essenza di questa città: un luogo che esiste “a strati”, dal neolitico in poi e, probabilmente, sto tornando troppo poco indietro nel tempo e mi sono acconciato per difetto questa empirica scala cronologica. Stiamo andando allaalno, a un passo da palazzo Grazioli di fronte al quale stanno gli appartamenti istituzionali dei vertici del Viminale, a mezzo passo dal Liceo Visconti, su Via Piè di Marmo (così detta per il piede di una antica statua, forse della Dea Iside, forse in origine collocata in un grande tempio che si trovava proprio in questo luogo ed era conosciuto come Iseo Campense). La ...