Eros e pathos | ecco il carro della sposa di Pompei

Napoli, 29 aprile 2023 - E' finalmente tornato a farsi ammirare sotto la luce del sole il 'legno' trovato due anni fa a Pompei nel portico della villa di Civita Giuliana. E' il 'Carro della Sposa', ... Abbracci voluttuosi e amplessi rubati, violenza e piacere che si mischiano,. Restaurato in ogni suo pezzo e assemblato con un'operazione che non ha precedenti, torna in vita dopo duemila anni - documentato in esclusiva dall'ANSA - lo stupefacente carro della sposa ...

Nel 2019 a Civita Giuliana, località a nord dell'antica città di Pompei, in una villa suburbana già in parte individuata e indagata agli inizi del '900 e tornata all'attenzione per…