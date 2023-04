(Di domenica 30 aprile 2023) Il "è stato "" in. Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip. "Ildi Daesh, nome in codice Abu Hussein al - Qurachi, è stato ...

Il "capo" dell'Isis è stato "neutralizzato" in Siria. Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip. "Ilcapo di Daesh, nome in codice Abu Hussein al - Qurachi, è stato neutralizzato (ucciso) nel corso di un'operazione compiuta ieri dal Mit (i servizi segreti turchi) in Siria", ha ..."Ilcapo di Daesh, nome in codice Abou Hussein al - Qourachi, è stato neutralizzato (ucciso) ... ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyipnel corso di un'intervista televisiva....pubblico a Istanbul per la prima volta da quando sono circolate indiscrezioni da martedì su unmalore che lo avrebbe colpito, obbligandolo a cancellare tutti i suoi impegni pubblici.,...

Erdogan, presunto capo dell'Isis 'neutralizzato' in Siria - Medio Oriente Agenzia ANSA

In un’intervista, il presidente turco ha detto che i servizi segreti di Ankara hanno colpito «il cosiddetto leader di Daesh, nome in codice Abu Hussein al Qureshi» ...Il presidente turco Erdogan ha annunciato la "neutralizzazione" di Abu Hussein Al-Qurashi - L'operazione è stata condotta sabato ...