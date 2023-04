Erdogan | “Neutralizzato in Siria il capo dell’Isis”

(Di domenica 30 aprile 2023) (Adnkronos) – Il presidente turco Recep Tayyipha annunciato che i servizi segreti turchi hannoil leaderAbu al Hussein al-Quraishi, in un’operazione compiuta ieri in territoriono contro il gruppo terroristico. “La National Intelligence Organization (MIT) stava seguendo da tempo il leader dello Stato islamico Abu al-Hussein al-Quraishi. Questo individuo è stato ucciso ieri inin un’operazione dei servizi segreti turchi”, ha spiegatoin dichiarazioni raccolte dalla TV turca TRT. Il presidente turco ha sottolineato che la Turchia continuerà a lavorare per contrastare le organizzazioni terroristiche “senza fare distinzioni tra di loro”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

