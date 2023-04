Entourage Morata | ‘Milan? Ecco la verità’

(Di domenica 30 aprile 2023) Busiello, membro dell’di, parla così a Relevo: “-Milan, al momento non c’è niente. Piace...

La volontà sarebbe quella di trovare un accordo con l'del giocatore e, soprattutto con la ... Da ricordare che anche Alvaroè ancora in gioco. Insomma, Max Allegri dovrà pazientare ...Secondo quanto riportato dal TG di Sportmediaset l'di El Fideo fa trasparire un certo ... dove di fatto sostituirebbe Alvaro. L'accordo, sempre secondo Sportmediaset, non c'è perché c'......sono stati spazzati via dal raggiungimento dell'accordo totale tra il club bianconero e l'... Juventus, l'arrivo di Vlahovic fa tremare Dybala eL'allenatore della Juventus potrebbe ...