Ennesimo incidente stradale in Puglia | a Corato morta Maria Balducci

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 30 aprile 2023) Ancora una tragedia della strada in. Prima l’a Bitonto poi quello a Ginosa, ora a. In poche giorni tre gravissimi incidentili. Una donna èe due persone sono rimaste ferite in unattorno all’una della scorsa notte sulla strada provinciale 238 che collegaa Trani, nel nord Barese., 63 anni di(Bari), viaggiava a bordo di una utilitaria guidata dal marito di 64 anni che si è scontrata con una Golf condotta da un 24enne. In base a quanto emerso finora dagli accertamenti compiuti dai Carabinieri, intervenuti sul posto con 118 e vigili del fuoco, l’auto con alla guida il 24enne avrebbe tamponato e travolto la Fiat Punto con a bordo la coppia di ...