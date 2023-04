Eliminato Amici 22 | colpo di scena nella settima puntata

(Di domenica 30 aprile 2023) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies. Ladi22 ha visto unsolo, come negli ultimi appuntamenti. La decisione dei tre giudici ha spiazzato il pubblico. La ventiduesima edizione diè giunta alladella fase serale. Questo vuol dire che la finalissima è sempre più vicina e la tensione tra gli allievi per l’eliminazione

Leggi Anche '22', Cricca: il cantante perde la sfida con il collega Aaron ' Sono emozionata, è bello tornare ', dice la cantante al termine della performance, dopo aver stretto in un ...22 , chi è uscito tra Giovanni Cricca e Aaron Al ballottaggio finale sono andati due allievi molto apprezzati dal pubblico ma ad avere la peggio è stato solo uno di loro, scopriamo ...Criccaad22: il primo commento a caldo Cricca ha rischiato l'eliminazione in diverse occasioni nel corso del suo percorso ad22. Per questo motivo Giovanni - questo il suo vero ...

Serale di Amici 2023, Cricca è eliminato: cos'è successo nella puntata del 29 aprile Fanpage.it

Eliminato settima puntata serale Amici tra Aaron e Cricca: chi è uscito alla fine di questo appuntamento dopo l’eliminazione del ballerino Ramon Agnelli la scorsa settimana A poche ore dalla messa in ...La settima puntata di Amici 22 ha visto un eliminato solo, come negli ultimi appuntamenti: la decisione dei tre giudici ha spiazzato.