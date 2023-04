Egitto | “donna uccide il figlio di 5 anni per mangiarlo”

(Di domenica 30 aprile 2023) Avrebbe ucciso premeditatamente ildi cinquecon lo scopo di: a raccontare l’aberrante vicenda, che vede protagonista unaegiziana di circa 30, è il quotidiano spagnolo El Mundo. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la procura egiziana ha ordinato la detenzione preventiva per la, che è accusata – come si legge in un comunicato del Pubblico Ministero – di “uccisione premeditata con un’ascia deldi cinque”. Laha confessato il suo crimine durante l’interrogatorio davanti ai magistrati: la mattanza sarebbe stata compiuta con lo scopo di “smembrare” il, “nascondendo parti del corpo” all’interno della casa per poi cuocerle in una pentola e divorarle. Tutto ...

