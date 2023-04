Effetti della guerra in Ucraina | le nazioni dell’Africa centrale riducono le importazioni

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 30 aprile 2023) Roma, 29 apr – Lainha avuto conseguenze negative per i paesiperché ha portato a un forte aumento dei prezzi dei cereali e dei carburanti, causando un incremento dei tassi di povertà in una zona già colpita da guerre e carestie. Per risolvere questo problema, circa un mese fa i leader di Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Guinea Equatoriale, Gabon e Congo di sono riuniti a Yaoundé per trovare un rimedio a questa situazione e hanno deciso di ridurre ledi derrate alimentari, vestiti e manufatti provenienti da Cina, Russia,e Unione Europea al fine di stimolare la produzione locale e creare posti di lavoro. Perché l’Africasi impegna a ridurre leDaniel Ona Ondo, ...