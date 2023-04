(Di domenica 30 aprile 2023) Un commandoha attaccato la notte scorsa a, in, un gruppo di persone intente a seguire una partita di calcio in tv, causandosettee cinque feriti. I sicari ...

Ecuador: attacco armato a Guayaquil, almeno 7 morti - America Latina Agenzia ANSA

Un commando armato ha attaccato la notte scorsa a Guayaquil, in Ecuador, un gruppo di persone intente a seguire una partita di calcio in tv, causando almeno sette morti e cinque feriti. (ANSA)