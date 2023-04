Ecco i comunisti | operai? No | cashmere e yacht privati | occhio a queste foto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) Emanuele Macaluso racconta nella sua biografia che subito dopo la guerra i maggiori dirigenti, che pure erano per lo più borghesi, si sentivano così partecipi delle sorti del proletariato che vivevano in modo spartano. Le loro case, ad esempio, non avevano nemmeno i lampadari ma al massimo una lampadina appesa al soffitto. D'altronde, quella comunista era una Chiesa a tutti gli effetti, coi suoi sacerdoti, i suoi culti, e le sue regole: una vita austera e schiva era d'obbligo per chi aveva concepito la vita come una missione. Come quel Partito, sicuramente manicheo e intollerante, si sia potuto trasformare così tanto da diventare il partito degli snob radical chic con casa a Capalbio, può stupire ma non più di tanto. La “rivoluzione antropologica” del vecchio comunista è iniziata man mano che la fede nella rivoluzione socialista, e nell'Unione Sovietica come ...