'È stato il piede di Dia'. Sfottò partenopei scatenati sui social

Leggi su agi

(Di domenica 30 aprile 2023) AGI - "Èildi Dia", "Il calcio dà, il calcio Dia": si sono sprecati glisuiche hanno giocato sul nome del 26enne attaccante senegalese Boulaye Dia che con il suo bellissimo gol al minuto 84 di Napoli-Salernitana ha congelato la festa azzurra e ha rimandato la matematica conquista di uno scudetto atteso da 33 anni. I più gettonati sono stati inevitabilmente quelli che giocavano sul titolo del film di Paolo Sorrentino "È stata la mano di Dio" sugli scudetti del Napoli del 1987 e del 1990, come "è stata la mano di Dia". E poi "Ohi vita, oh vita Dia", "Boulaye Dia tutte le feste si porta via", "scudetto? No es el DIA", "il calcio dà, il calcio Dia". Qualche tifoso rivale si è avventurato anche su letture più articolate: "Boulaye Dia evita annosi problemi di ordine pubblico e rinvia la festa del ...