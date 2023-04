È dalla forza interiore che oggi molti attingono per vedere realizzatii propri desideri | rigettando l’ottimismo a tutti i costi | a favore di una mente più incline al cambiamento

Leggi su iodonna

(Di domenica 30 aprile 2023) Un aumento di stipendio, un amore, una vacanza, una borsetta in saldo. Che lui ti richiami, che lei non ti lasci. Che ti prendano a X Factor o a Masterchef. Che i tuoi like aumentino (ah, diventare influencer!). Che arrivi finalun bambino: ci provi da tanto… Autostima e pensiero giudicante. Come migliorare il dialogo interno e imparare a volersi bene X Abbiate ancora speranza Speranze in realtà sempre ...