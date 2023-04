Dustin Rhodes | “Invidio mio fratello Cody”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 30 aprile 2023)attualmente è al top della sua carriera. Dal suo rientro in federazione ha ottenuto tante soddisfazioni, come battere Seth Rollins per tre volte consecutive e vincere la Royal Rumble 2023, che lo hanno catapultato nel suo primo Main Event di Wrestlemania 39. Nonostante il favore del pubblico però, l’American Nightmare non è riuscito a battere Roman Reigns e a porre fine al suo regno incontrastato. Ma, nonostante la sconfitta, la carriera diha raggiunto vette che, purtroppo, ilmaggiorenon ha mai neppure visto in lontananza. Ciò ha indotto il pubblico a fantasticare su qual’è il risvolto di questa situazione tra fratelli, cheha provato a spiegare in una recente intervista. Competizione tra fratelli “Essere ora qui e vedere che è il ...