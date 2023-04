Dove vedere Inter-Lazio | streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 30 aprile 2023) Il match, valido per la 32esima giornata della Serie A 2022/23, si gioca domani, domenica 30 aprile alle ore 12.30 nello stadio Giuseppe Meazza di Milano. I nerazzurri cercano il secondo successo consecutivo in campionato dopo la vittoria contro l’Empoli mentre lavuole difendere il secondo posto in classifica. Le probabili formazioni diL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti: Serie A i top e flop della quarta giornata L’vince contro il Bologna, il riepilogo della 10^ giornata di Serie A La Juventus batte il Milan, il riepilogo di Serie A Probabili formazioni, Serie A L’...