Doppietta Red Bull in Azerbaigian | vince Perez Terza la Ferrari di Leclerc | “Piccoli passi avanti | ma occorre altro”

(Di domenica 30 aprile 2023) Si tratta della sesta vittoria in carriera in Formula 1 per il pilota della scuderia austriaca, capace di lasciarsi alle spalle il compagno Max Verstappen

F1 Gp Baku 2023, doppietta Red Bull con Perez-Verstappen ... Adnkronos

