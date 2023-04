Doodle di Google dedicato a Alan Rickman | il “Severus Piton” di Harry Potter | ecco perché

(Di domenica 30 aprile 2023)ha scelto di dedicare ildi oggi al grande attore e regista britannico, conosciuto al grande pubblico per la sua incredibile interpretazione di, uno dei personaggi più amati della saga di. Venuto a mancare il 14 gennaio 2016, all’età di 69, per un cancro al pancreas,è stato (ed è tuttora) compianto da tutti coloro che negli anni hanno potuto assistere alle sue splendide performance. Il giorno di oggi richiama infatti una delle tappe fondamentali nella carriera di: il 30 aprile del 1987, quando l’attore si esibì a Broadway nella commedia teatrale “Les Liaisons Dangereuses”, spettacolo che lo consacrò nel mondo dello spettacolo. Oltre all’iconico ...

Alan Rickman è stato omaggiato nella giornata di oggi, 30 aprile 2023, con unanimato dedicato davvero ...Il motore di ricercadedica all'attore, regista e sceneggiatore britannico, Alan Sidney Patrick Rickman il suo. Nato a Londra 21 febbraio 1946, Rickman è morto sempre nella capitale inglese nel gennaio del ...L'attore inglese viene ricordato oggi per i 36 anni dal suo debutto a ...

Alan Rickman nel doodle di Google Il Post

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Chi è Alan Rickman Uno degli attori più ricordati e omaggiati degli ultimi tempi. Tutto su di lui. La carriera, la vita e la morte.