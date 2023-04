Donnalisi celebrano l’amore | Antonella tranquillizza i fan raccontando un piccolo screzio con Edoardo

(Di domenica 30 aprile 2023), oggi è un giorno speciale pered: la coppia rivela il motivo di un, tra i tantissimi momenti belli che stanno vivendo oggi peredè un giorno speciale. La giovane coppia festeggia sei mesi di amore. Tra dediche ed inedite sorprese i due ex gieffinifesteggiando il loro mesiversario.per l’occasione speciale ha sorpreso la sua amataportandola a cena fuori e divertendosi insieme all’escape rom.hanno fatto sapere ai loro fan di aver vinto all’escape rom proprio con una stories Instagram. Leggi anche –> L’Isola dei Famosi, ...

Donnalisi celebrano l'amore: Antonella tranquillizza i fan ... 361 Magazine

Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, la ex schermitrice ha trovato ...Secondo un articolo del Washington Post, il popolo americano sta scoprendo i benefici del bidet, l'innovativo strumento per l'igiene intima che in Italia è utilizzato da secoli.