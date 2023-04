(Di domenica 30 aprile 2023), serie tv disponibile in streaming su Paramount+ prossimamente,al proprioil pluripremiato attoresi è unito aldi una nuova serie tv dell’ideatore di Yellowstone, Taylor Sheridan, incentrata sul famoso eroe del west americano. Il titolo, che inizialmente era 1883: TheStory, è diventato ora, il che sembra suggerire che non si tratti più di uno spin-off di 1883, il primo prequel di Yellowstone, ma di una serie originale. È anche certo che sia una serie antologica, con l’obiettivo ...

Il vincitore dell'Oscar onorario,, si unisce al cast della serie antologica originale Paramount+ Lawmen: Bass Reeves . Scopriamo così cheinterpreterà il 'Giudice Isaac Parker', un giudice del tribunale di ...è entrato nel cast della serie su Bass Reeves, il primo vice - U. S. Marshal afroamericano a ovest del fiume ...si è appena unito in un ruolo ricorrente a Lawmen: Bass Reeves , nuova serie Paramount+ prodotta da Taylor Sheridan e nota in precedenza solamente come Bass Reeves. Prodotta e ...

Donald Sutherland entra nel cast di Lawmen: Bass Reeves su ... HDblog

Donald Sutherland si aggiunge al cast di Lawmen Bass Reeves, serie tv prossimamente disponibile su Paramount+ in esclusiva.Il vincitore dell'Oscar onorario, Donald Sutherland, si unisce al cast della serie antologica originale Paramount+ Lawmen: Bass Reeves. Scopriamo così che Sutherland interpreterà il 'Giudice Isaac Par ...