DOMENICA IN | MARA VENIER TRA CAROLYN SMITH E IL RICORDO DI MIA MARTINI

(Di domenica 30 aprile 2023) Tanti ospiti, sorprese e collegamenti con Napoli per la 33^ puntata diIn condotta da, in onda30 aprile, dalle 14.00 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma., la celebre presidente di giuria di ‘Ballando con le stelle’, si racconterà tra carriera e vita privata, parlando della sua grande passione per la danza e della ‘Sensual Dance Fit’, da lei ideata per aiutare tante donne a credere in sé stesse e superare i momenti di difficoltà dovuti a motivi di salute. Leda Bertè, sorella della indimenticabile Mia, sarà in studio per ricordare Mimì, scomparsa prematuramente il 12 maggio 1995 a soli 47 anni, con lei anche Enzo Gragnaniello che si esibirà cantando il celebre brano ...