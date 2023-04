Domenica In con Mara Venier | gli ospiti di oggi 30 aprile | Leda Bertè ricorda Mia Martini

(Di domenica 30 aprile 2023)30alle 14:00 nuovo appuntamento conin: ecco glichericeverà nel suo salotto.30guiderà, come di consueto, la trasmissione televisivaIn su Rai 1 e Rai Italia alle ore 14:00, offrendo intrattenimento agli spettatori italiani attraverso la partecipazione di varinel suo salotto. In questa specifica puntata, la presentatrice celebrerà Miacon in studio, sorella dell'indimenticabile artista. Tanti, sorprese e collegamenti con Napoli per la 33^ puntata diIn condotta da ...

'Agli incontri ci andiamo' ma 'è chiaro che essere convocati lasera per un provvedimento ... infatti, una nuova riduzione del cuneo e più benefit aziendali detassati per i lavoratori...I pronostici di30 aprile: in campo Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1 e altri campionati minori. La trentaduesima giornata di Serie A si chiude diil posticipo tra Bologna e Juventus: la squadra allenata da Allegri, in attesa di capire se ci saranno penalizzazioni in classifica, vuole comunque finire il campionato tra le prime ...La lunga giornata di30 aprile di Serie A inizia come sempre dal lunch - match delle 12,30lo scontro Inter - Lazio, "seconda puntata" della sfida sull'asse Champions Milano - Roma, che ieri ha già prodotto l'...

Scudetto Napoli, una domenica batticuore con vista sul tricolore ilmattino.it

Oggi, domenica 30 aprile, prenderà il via il GP di Azerbaijan, quarto round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Baku andrà in archivio un weekend molto particolare in cui si è assistito a un forma ...Nuovo imperdibile appuntamento con le XC Challenge di Bicinpuglia . Domenica 30 aprile l’ Asd MTB Alessano organizza la prima storica edizione della XC Macurano , gara XC dedicata a tutti gli appassio ...