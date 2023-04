Domenica In | Carolyn Smith e la malattia | la dura e lunga lotta contro il cancro

Smith aIn . "Lei è una leonessa e lottatrice e anche stavolta ce la farà", introduce così Mara Venier il volto di Ballando con le Stelle che sta lottando contro un tumore al seno ...... è andata in onda un nuovo appuntamento di 'In '. Come prima ospite di questa puntata, Mara Venier ha ospitato l'ex ballerina e giudice storica di ' Ballando con le stelle ',Smith .La forza indistruttibile diSmith è al centro di un'intima intervista aIn . La coreografa ha ripercorso questi difficili anni, compreso il ritorno del tumore negli ultimi mesi che l'ha costretta a nuove cure. ...

Domenica In, Carolyn Smith e il regalo a Mara Venier. Poi il racconto: "Per la prima volta ho avuto gli attacchi di panico" Today.it

Indice dei contenuti1 Che tempo che fa 30 aprile, Ficarra e Picone celebrano i 30 anni di carriera2 Pupi Avati ed Edwige Fenech3 Che tempo che fa 30 aprile, la rubrica de Il Tavolo Condividi su Domeni ...Domenica, 30 aprile, è andata in onda un nuovo appuntamento di “Domenica In“. Come prima ospite di questa puntata, Mara Venier ha ospitato l’ex ballerina e giudice storica di “Ballando con le stelle“, ...