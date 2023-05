Domani il CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO ROMA 2023!

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 30 aprile 2023) Il maestoso palco di Piazza San Giovanni in Laterano è pronto per la trentatreesima edizione delDELdi, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, con la regia di Fabrizio Guttuso. Alla line up delne si aggiunge il nome di LUCIANO LIGABUE che, a 17 anni di distanza dalla sua ultima partecipazione (2006), torna sul palco deldi, sulla scia del nuovo singolo “Riderai” che anticipa il nuovo album in uscita in autunno e in attesa dei due eventi negli stadi il 5 luglio allo Stadio San Siro di Milano e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di. Nove ore di musica dal vivo e parole con circa 50 artisti rappresentativi della musica italiana attuale e futura: un appuntamento ...