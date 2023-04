(Di domenica 30 aprile 2023) La, come sappiamo, viene vista da anni come uno dei paesi più influenti e innovativi per quanto riguarda il sistema scolastico. Grazie ad Erasmus +, il progetto di mobilità europea, da alcuni annie dirigenti scolastici possono fare esperienze formative e dunque andare a capire da vicino i punti di forza (e di debolezza) dell'istruzione negli altri Paesi, compreso quello finlandese, dunque. L'articolo .

Docenti e presidi italiani in Finlandia: “Mettere a punto buone pratiche da importare in Italia. Ma anche noi abbiamo le nostre punte di diamante” Orizzonte Scuola

Erasmus+, com’è noto, è un programma di mobilità aperto a studenti e docenti. Il Giorno ha riportato una particolare esperienza fatta da un gruppo di docenti in Finlandia. Ecco le loro testimonianze a ...Milano – Rispondono al telefono dalla piazza centrale di Helsinki: "Siamo in Erasmus". Non partono solo gli alunni per viaggi-studio oltreconfine. Il programma, già esteso ai docenti delle superiori n ...