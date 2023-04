Dl Lavoro | Sbarra | “Aspettiamo di vedere i testi ufficiali”

Landini critica il metodo con cui l'esecutivo sta affrontando la questione del: "Oggi non c'... Il segretario generale della Cisl, Luigi, sospende il giudizio sul decreto: "Aspettiamo di ...Aperturista invece la Cisl di Luigiche parla di 'un incontro utile, con il governo si può ...l'incontro ha espresso soddisfazione per il taglio del cuneo fiscale inserito nel decreto. È ......Maria Teresa Bellucci e il sottosegretario alClaudio Durigon . Per la Cgil, Maurizio Landini , Segretario Generale e Gianna Fracassi , Vicesegretario Generale; per la Cisl, Luigi, ...

Decreto lavoro, Sbarra: «Il metodo è stato sbagliato, ora non buttiamola in rissa. Servono politiche attive... Corriere della Sera

“È importante che il Governo abbia confermato che ciò che arriva dal Def va interamente a tagliare ulteriormente il cuneo contributivo per le retribuzioni dei lavoratori. Questo intervento va rafforza ...È durato oltre due ore il confronto a Palazzo Chigi tra il governo e sindacati sul nuovo decreto lavoro . L’incontro si è svolto alla vigilia del ...