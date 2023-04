Dl lavoro | Meloni | varo primo maggio non è mancanza di rispetto | è segnale

(Di domenica 30 aprile 2023) "Non è unadiun Cdm ilper tagliare il costo del. È une mi sarei aspettata un 'bravi'. Era un modo per dire 'ci siamo e ci siamo tutti', una mano tesa, un tentativo di dialogare e di lavorare insieme, perché sul taglio del cuneo fiscale credo che siamo d'accordo". Così la premier Giorgiadurante l'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi, in vista deldel dl, domani, 1°, giorno "simbolico". È durato oltre due ore il confronto fra i sindacati e il governo sul Dl: iniziato verso le 19.30 è finito alle 21.40 circa. Per l'esecutivo hanno partecipato il presidente del Consiglio, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il ...

Decreto Lavoro, scintille sindacati-governo. Meloni a Landini: mi sarei aspettata un "bravi" Il Tempo

Per la prosecuzione del Reddito di cittadinanza si prevede quindi una spesa di 384 milioni quest'anno, mentre per lo Strumento di attivazione al lavoro, che entrerà in vigore il primo settembre, è pre ...Un Consiglio dei ministri sul Dl lavoro convocato il 1° maggio "non è una mancanza di rispetto, è un segnale e mi sarei ...