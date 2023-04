Dl lavoro | Fracassi Cgil | ' E' più di una provocazione | è un insulto'

- 'Questi provvedimenti avvengono senza confronto con le rappresentanze sociali. Non ci pare un bel primo maggio'- 'Questi provvedimenti avvengono senza confronto con le rappresentanze sociali. Non ci pare un bel primo maggio'...di Lucca (a Empoli Gianna): 'Sarà una Festa di lavoratori e lavoratrici di lotta e mobilitazione verso il 6 maggio, dove saremo in piazza a Bologna per una nuova stagione dele dei ...

Dl lavoro, Fracassi (Cgil): 'Aumento della precarietà è più di una provocazione, è un insulto TGLA7

Alle 19 a palazzo Chigi l'incontro tra Governo e parti sociali. I sindacati hanno già criticato il provvedimento. Confindustria chiede di convertire in incentivi per le imprese i fondi non ..."Questi provvedimenti avvengono senza confronto con le rappresentanze sociali. Non ci pare un bel primo maggio" ...