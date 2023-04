Diretta Napoli - Salernitana 1 - 1 | festa rimandata per gli azzurri

Con un successo,campione d'Italia.verso lo scudetto - La Festa in citta In tutti i quartieri strade decorate e gadget a ruba Maxi isola pedonale e trasporti: un milione a piedi per la ...Al vantaggio firmato da Olivera ha risposto Dia, vietando alla gioia della conquista del terzo scudetto tra le mura ...Il pareggio al Maradona rimanda la festa scudetto della squadra di Spalletti, che potrebbe arrivare nel turno infrasettimanale del 3 e 4 maggio. Urla e cori nel centro storico di Salerno come negli ...

Diretta Video Napoli, la festa scudetto è rimandata Corriere dello Sport

Il Napoli pareggia 1-1 con la Salernitana e rimanda la festa scudetto. A breve le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti .Leggi su Sky TG24 l'articolo DIRETTA Scudetto Napoli, festa rimandata. La Salernitana ferma gli azzurri sull’1-1 ...