Ding Liren | il timido campione del mondo di scacchi che tifa Juve

(Di domenica 30 aprile 2023) AGI - Negliè finita (almeno per ora) l'era di Magnus Carlsen e si è aperta quella di. Il 30enne di Wenzhou, numero tre delle classifiche mondiali, battendo agli spareggi il russo Ian Nepomniachtchi, è diventato il primodelcinese della storia. Dopo le 14 partite a tempo lungo, terminate con il punteggio di 7-7,è riuscito a prevalere sull'avversario durante la quarta, e ultima, partita a tempo 'rapid' (25 minuti a testa più 10 secondi di incremento a mossa) in un finale palpitante e combattuto. Un colpo di coda, con pochissimi minuti sull'orologio, quando ormai la partita sembrava destinata a terminare nell'ennesimo pareggio. Ilporterà a casa 1,1 milioni di dollari mentre il perdente 900mila. Poco dopo è arrivata la ...

di Giannino Ruzza Il cinese Ding Liren è stato incoronato nella capitale kazaka, Astana, nuovo campione del mondo di scacchi, opposto al russo Ian Nepomniachtchi. Non sono bastate le 14 partire ufficiali per decretare il vincitore. TORINO. Ding Liren, neocampione mondiale di scacchi, ha un sogno nel cassetto: venire a Torino per assistere a una partita della Juventus, la sua squadra del cuore.

A 30 anni Ding Liren è diventato il primo giocatore cinese di scacchi a laurearsi campione del mondo. Fra le sue passioni anche la letteratura e... la Juventus…