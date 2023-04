Diffidati Inter-Lazio | i biancocelesti a rischio squalifica in vista del Sassuolo

Leggi su sportface

(Di domenica 30 aprile 2023) La, dopo la brutta sconfitta incassata con il Torino, vuole subito riscattarsi per provare a consolidare il secondo posto in classifica nel match del Giuseppe Meazza contro l’, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Un vero e proprio spareggio in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Indel turno infrasettimanale contro il, i ragazzi di Maurizio Sarri dovranno fare attenzione alle ammonizioni poiché nella lista deici sono due calciatori: si tratta di Alessio Romagnoli e Matteo Cancellieri che, in caso di giallo, non potrebbero prendere parte alla gara con in neroverdi. SportFace.