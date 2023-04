Diffidati Bologna-Juventus | i bianconeri a rischio squalifica in vista del Lecce

Leggi su sportface

(Di domenica 30 aprile 2023) La, reduce da tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, ha assolutamente bisogno di rialzare la testa nel match del Dall’Ara contro ilvalevole per la trentaduesima giornata di Serie A 2022/2023. Una partita chiave, dunque, per i ragazzi di Massimiliano Allegri che sono in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Indella prossima sfida contro il, però, idovranno anche fare attenzione alle ammonizioni poiché sono due i calciatori presenti nella lista dei: si tratta di Danilo e Cuadrado che, in caso di cartellino giallo, salterebbero il match con i pugliesi. SportFace.