Difesa | Meloni | ' dolore per scomparsa Ghersi | vicinanza mia e governo' **

E invece stanno facendo esattamente il contrario: ogni loro azione è adi un modello di ... Per questo è un valore condiviso, sul quale il governoha giurato. Non riconoscersi in questo ...Presenti tra gli altri il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier Giorgiae il ministro della, Guido Crosetto La cerimonia è iniziata con gli onori militari al ......verso i pentastellati che hanno una visione più chiara su alcuni temi di bandiera come la... dall'altro si spiega con il rafforzamento disu posizioni più spiccatamente di destra. Il dato ...

**Difesa: Meloni, 'dolore per scomparsa Ghersi, vicinanza mia e ... Il Tirreno

Il ministro della Difesa ha attaccato l’Ue sul nuovo Patto di stabilità: “È segno di miopia non capire che alcune spese, come la Difesa ...Decreto lavoro, Meloni incontra i sindacati che però le contestano sia il merito che il metodo e promettono battaglia ...