Di Stasio | bella pittura in una cripta con il neon

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 30 aprile 2023) Tra gli anni sessanta e settanta gli studi d’artista rischiarono di estinguersi. L’arte concettuale, l’arte smaterializzata, l’arte progettata sembravano aver conquistato una indiscussa egemonia, tanto da far parlare di post-studio first appeared on il manifesto.