Di Maria-Juventus | non ci sarà col Bologna | infortunio sospetto

(Di domenica 30 aprile 2023) E' tutto pronto per una nuova giornata di sport e di calcio. La 32ª giornata di Serie A potrebbe regalare al Napoli lo Scudetto, nel caso in cui l'Inter vincesse contro la Lazio e la capolista contro la Salernitana. A poche ore dalla possibile festa Scudetto, però, non si parla solo di Napoli. Ad attirare l'attenzione è infatti un forfait in casa Juve. Angel Di Maria non sarò infatti in campo questa sera contro il Bologna, sembra per un problema fisico. Il calciatore argentino avrebbe accusato un trauma distorsivo alla caviglia che gli impedisce di scendere in campo. L'assenza del campione del mondo, però, lascia qualche dubbio: Angel Di Maria avrebbe comunicato il suo problema solo dopo aver saputo di non essere tra i titolari della sfida di oggi.

Allegri-Di Maria, che è successo riguardo Bologna-Juventus Tuttosport

Il calciatore non è stato convocato da Allegri per un problema alla caviglia e questa sera non ci sarà. L'argentino, però, ha comunicato allo staff tecnico di essere infortunato una volta appreso che ...In casa Juventus scoppia un caso, l'ennesimo della stagione più travagliata della Vecchia Signora. Dopo il terremoto in società, le inchieste e i risultati sul campo che ...