Di cosa hai paura in questo momento? Dimmi cosa vedi subito nell’immagine e te lo svelerò

Leggi su formatonews

(Di domenica 30 aprile 2023) Incos’è che ti spaventa, dihaie il test te lo svelerà Non l’amore, ma lala maggior parte delle volte guida le nostre scelte e anche la nostra vita. Ladi sbagliare, fallire, non essere abbastanza o non essere all’altezza della situazione è un sentimento ricorrente che come un tarlo ci accompagna quasi sempre nella nostra esistenza. Indihai timore?in questa immagine e te lo svelerà.ti ...