Di Biagio avvisa pure l’Inter | «Qualche difficoltà per le semifinaliste»

Leggi su inter-news

(Di domenica 30 aprile 2023) Diavverte le squadre impegnate in Europa, tra cui, in virtù di questa settimana di campionato. Nerazzurri che affronteranno Lazio, Verona e poi Roma SETTIMANA TOSTA ? Gigi Di, a Dazn, ha espresso il suo parere sulla corsa europea: «Questa settimana in virtù delle gare che ci saranno fra Inter, Milan, Roma e Lazio, le squadre partecipanti alle semifinali avranno. Ma devono ovviamente affrontarle per bene, fare turnover e cercare di fare più punti possibili». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati