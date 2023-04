... le ho attaccate ad alcune parti dellausando l'Ultramano e poi ho tirato fuori dall'... insomma, che si finisca per premere erroneamente più volte il tasto per richiamare il proprio(se ...... e infine lungo le vie dell'arsa, sopra il carro di un neros'allontanerà facendo ... S'ode talora il grido fievole d'unache faticosa in vano lotta co 'l vento avverso, o il richiamo ...... le ho attaccate ad alcune parti dellausando l'Ultramano e poi ho tirato fuori dall'... insomma, che si finisca per premere erroneamente più volte il tasto per richiamare il proprio(se ...

Destriero, la nave italiana del record mai infranto nell'Oceano Atlantico ilGiornale.it

La nave Destriero, prodotta dalla Fincantieri di La Spezia, nel 1992 ottenne il record per la più veloce traversata dell'Atlantico. Primato ancora intatto ...Monte Argentario: Si, in questi giorni arrivano tante flotte di barche a vela nei porti dell’Argentario per competere nel mar di Maremma alla Lunga Bolina, importante manifestazione velica inserita ne ...