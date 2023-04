Denuncia nozze forzate | minacciato anche il fidanzato reggiano Il giovane e suoi genitori messi sotto protezione

E' stato a sua volta minacciato il 20enne indiano residente nel Reggiano del quale si è innamorata la 19enne connazionale abitante nel Modenese che ha denunciato la propria famiglia per un matrimonio ...... mentre per la carpenedolese è scattata laa piede libero. Indagini Le indagini sono ...degli agenti che hanno raccolto una scia di indizi e voci che hanno portato a smascherare le finte,..."Sto bene e mi sento protetta". Sono le parole affidate al suo avvocato, Barbara Iannuccelli, della giovane ragazza indiana che ieri è stata trasferita in un luogo sicuro dalla Polizia, dopo che aveva ...

Modena, indiana rifiuta le nozze combinate e denuncia la famiglia: sarà collocata in una sede protetta TGCOM

Le minacce hanno colpito anche lui, il 20enne indiano residente nel Reggiano del quale si è innamorata la 19enne connazionale abitante nel Modenese e che ha denunciato la propria famiglia per un matri ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...